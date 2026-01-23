[포토] 이혜훈 기획예산처 후보자 청문회장으로

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회에서 열린 인사청문회에 참석하기 위해 이동하고 있다.







