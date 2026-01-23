광주경총, '조영근 박사' 초청 금요조찬 성료

감성 경영과 소통리더십

광주경영자총협회는 조영근 박사를 초청, '감성경영과 소통리더십'을 주제로 제1710회 금요조찬 포럼 특강을 개최했다고 23일 밝혔다.

이날 홀리데이인 광주호텔 3층 컨벤션홀에서 열린 금요조찬은 ▲지금 세계는? 세상의 트렌드 읽기 ▲감성리더십이 필요하다 ▲경영과 목표 달성의 원리 ▲감성리더의 인간의 이해 등 순으로 진행됐다. 조 박사는 강연에서 'YES, 마음, 지지' 3가지를 강조했다.

조 박사는 하이터치경영연구원 원장으로 유튜브 11만 구독자를 보유하고 있는 '조영근TV'와 한국생산성본부 지도교수로 활동하고 있다. 또한 선황경영연구원장 역임과 삼성전자, 현대자동차 등 대기업 및 공공기관에서 다수 강연으로 경영과 소통 전문가다. 주요 저서로는 '나인 레버', '나도 성공하고 싶다', '설계사 혁신전략' 등 다수를 출간했다.

광주경총은 현재 889개 회원사가 활동하고 있고 국내 최장수 조찬 포럼을 진행하고 있는 민간 경제단체로 저명인사 및 최고 전문가를 초빙해 CEO와 지역 노사민정, 오피니언 리더 등을 대상으로 매주 금요일 실시하고 있어 회원들도 꾸준히 증가하고 있다.

양진석 광주경총 회장은 "이번 강연을 통해 기업 경영에 있어 사람을 비용이 아닌 자산으로 보고 구성원의 감정·욕구·가치를 이해해 배려와 존중으로 대우하는 경영 철학을 배울 수 있었다"며 "구성원의 의견을 존중하고 투명하게 정보를 공유함으로써 신뢰와 협력을 높이고 갈등을 예방할 수 있을 것이다"고 말했다.





