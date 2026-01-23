본문 바로가기
네오위즈 "매년 영업이익 20% 환원…주주 가치 제고"

노경조기자

입력2026.01.23 10:06

3년간 최소 100억원 규모 보장

네오위즈가 매년 직전년도 연결기준 영업이익의 20%를 주주 환원하기로 했다. 우선 향후 3년간(2025~2027년 사업연도) 실적 변동과 관계없이 연간 최소 100억원 규모의 주주 환원을 보장한다.


경기 성남시 판교의 네오위즈 본사. 네오위즈 제공

네오위즈는 23일 공시를 통해 이 같은 내용의 중장기 주주 환원 정책을 발표했다.

세부적으로는 최소 환원 금액 100억원 중 50억원은 자사주를 매입해 소각하고, 나머지 50억원은 현금 배당을 실시한다. 또 영업이익의 20%가 100억원을 넘어설 경우 초과 재원 전체를 소각과 배당 중 주주 이익을 높이는 방식으로 유연하게 운영한다. 해당 정책에 따른 최초 배당금 지급 시점은 오는 3월 주주총회 이후다.


자사주를 활용한 주주 가치 제고 방안도 구체화했다. 자사주는 임직원 보상, 소각, 투자 등의 재원으로 활용하고, 임직원 성과연동형 주식 보상 중 목표 미달성 등으로 소멸 수량이 발생할 경우 해당 수량의 50%를 소각하는 정책을 병행할 방침이다.


네오위즈는 정책의 실행력을 높이기 위해 지난달 임시주주총회에서 확보한 자본준비금 감액분 500억원을 전액 중장기 배당 재원으로 운용하기로 결정했다. 배당소득세가 면제되는 '감액배당'을 실시해 주주들에게 실질 혜택을 제공하려는 취지라고 설명했다.

네오위즈는 이번 정책을 통해 주주 환원 정책의 지속성, 예측 가능성을 확보했다고 강조했다.


네오위즈 관계자는 "단순히 환원 규모를 확대하는 것이 아니라 중장기 원칙을 명확히 설정해 시장과 신뢰를 쌓아가는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 성장 전략과 주주 환원 정책을 균형 있게 추진해 주주 가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
