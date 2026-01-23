TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF, 상장 후 수익률 300% 돌파

AI 밸류체인에 투자하는 국내 최초의 액티브 ETF

엔비디아 중심에서 AI 소프트웨어·인프라·로봇 등으로 로테이션

타임폴리오자산운용의 대표 ETF인 'TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF'가 상장 2년 8개월여 만에 수익률 300%를 돌파했다고 23일 밝혔다. 전 세계적인 AI 열풍 속에서도 단순한 시장 지수 추종을 넘어선 시의적절한 액티브 운용 전략을 통해 높은 수익률을 달성했다.

한국거래소에 따르면 TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 2023년 5월 16일 상장한 이후 수익률 306.14%를 기록했다. 같은 기간 나스닥100 지수 상승률 90.07%를 웃도는 성과다. ETF의 비교지수(Solactive Global Artificial Intelligence Index) 의 상승률 151.09%도 넘어 섰다.

높은 수익률 배경에는 타임폴리오자산운용의 시의적절한 리밸런싱 전략이 주효했다는 분석이다. 상장 초기에 엔비디아(Nvidia) 등 하드웨어 중심으로 상승할 때는 반도체 비중을 극대화해 수익을 확보했다. 이후 시장에서 AI 거품론 등으로 조정을 받을 때는, 발 빠르게 실적이 가시화되는 AI 소프트웨어(팔란티어, 앱러빈 등) 와 데이터센터 확장의 필수재인 전력 인프라(버티브, GE 버노바) 섹터로 포트폴리오의 무게 중심을 옮기며 '하락 방어'와 '추가 수익 창출'이라는 두 마리 토끼를 잡았다.

최근 글로벌 증시가 빅테크 기업의 실적 옥석 가리기로 변동성이 확대되는 구간에서도 TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 AI 인프라(스토리지), 핵심 기업(샌디스크, 웨스턴디지털), 로봇 및 피지컬 AI(현대오토에버)등 차기 주도 테마를 선제적으로 발굴해 편입하는 차별화된 운용능력으로 우수한 성과를 만들어 냈다.

성과에 힘입어 TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF의 순자산총액은 약 1조2000억원에 달한다. 개인연금 및 퇴직연금에도 담을 수 있는 상품으로 지난해 10월 27일 순자산이 1조원을 넘어선 데 이어 꾸준하게 자금이 유입되고 있다.

김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 "306%라는 수익률은 단순히 운이 좋은 것이 아니라, 매일 글로벌 시장 데이터를 분석하고 주도주를 교체하는 치열한 액티브 운용의 결과"라고 설명했다. 이어 "패시브 ETF가 담지 못하는 '제2의 엔비디아', '제2의 팔란티어'를 남들보다 먼저 찾아내 비중을 싣는 전략이 유효했다"고 덧붙였다.

김 본부장은 "올해는 AI가 하드웨어를 넘어 로봇과 실물 경제로 확산하는 '피지컬 AI'의 원년이 될 것"이라며 "앞으로도 변화하는 기술 트렌드에 가장 빠르게 대응해 투자자에게 ETF 그 이상의 가치를 돌려드릴 것"이라고 말했다.

타임폴리오자산운용은 고객의 접근성이 쉽도록 최근 ETF 브랜드명을 기존의 'TIMEFOLIO'에서 'TIME'으로 변경했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



