본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

경찰, 강선우 의원 전 사무국장 재소환…엇갈리는 입장은 계속

변선진기자

입력2026.01.23 09:54

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰이 '공천헌금 1억원' 수수 혐의를 받는 강선우 무소속 의원의 전 사무국장 남모씨를 4번째로 조사 중이다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울경찰청 공공범죄수사대는 23일 오전 9시 남씨를 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 경찰에 출석한 남씨는 '호텔 카페에 동행한 게 맞느냐', '쇼핑백을 옮기며 돈인 줄 몰랐느냐'는 등의 취재진 질문에 답하지 않고 조사실로 향했다. 남씨는 2022년 6월 지방선거를 앞두고 김경 서울시의원이 강 의원에게 공천 헌금 1억원을 제공하는 과정에 연루된 혐의를 받는다.


앞서 강 의원은 지난 20일 처음 경찰에 출석해 21시간 밤샘 조사를 받았다. 강 의원은 2022년 1월 용산 한 호텔 카페에서 김경 서울시의원에게 쇼핑백을 건네받았지만, 금품인 줄은 몰랐다고 진술한 것으로 전해졌다. 이후 그해 4월께 지방선거 공천을 다른 사람에게 주려 하자 김 시의원이 항의한 것을 계기로 집에 보관하던 쇼핑백에 돈이 들어있다는 사실을 알게 됐다는 것이다.

남씨의 경우 처음엔 김 시의원과 강 의원 간 돈이 오간 사실을 몰랐다고 진술했으나 최근 기존 입장을 번복해 "강 의원이 1억원을 받아 전세자금으로 썼다"고 진술한 것으로 알려졌다.


경찰은 호텔 회동에 동석한 남씨를 상대로 쇼핑백 전달부터 금품 반환 시점까지 과정을 재조사해 강 의원의 진술과 일치하지 않는 부분을 파악할 방침이다.


이후 강 의원 등 이번 사건 관련자에 대한 구속영장 신청을 검토할 계획이다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

밤 9시에도 20~30대 여성들 '북적'…어느새 홍콩 일상 된 K브랜드[K웨이브 3.0]⑪ 밤 9시에도 20~30대 여성들 '북적'…어느새 홍콩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'

코트 입고 여탕 들어간 김정은 "보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

트럼프 "Fed 의장 적임자 결정"…해싯 "독립적 인물 필요"

새로운 이슈 보기