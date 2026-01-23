유한킴벌리, 삼각형 패키지 '크리넥스 보습에센스 윈터 에디션' 출시

히알루론산 로션 함유 원단



유한킴벌리가 업계 최초로 삼각형 패키지를 적용한 '크리넥스 보습에센스 윈터 에디션'을 출시했다고 23일 밝혔다.

크리넥스 보습에센스 로션은 미용 티슈의 핵심인 부드러움과 도톰함에서 차별화된 제품이다. 히알루론산 로션 함유 원단을 사용해 촉촉하고 부드러운 사용감을 제공하며, 피부 자극 유발 완화 평가를 통해 인체 시험을 통과했다. 코가 자주 헐거나, 입·눈가 등의 피부가 쉽게 예민해지는 겨울철에 특히 선호된다.

신제품은 기존의 사각·원형 패키지에서 업계 최초로 삼각형 패키징을 더 했다. 일상에 분위기를 더하는 인테리어 오브제가 될 수 있도록 기획했다. 크리넥스 미용 티슈만의 부드러운 사용감과 포근한 겨울 무드 디자인으로 보는 즐거움까지 높여준다.

크리넥스는 '오브제 에디션', '컬러 무드업 티슈' 등 다양한 형태와 디자인의 제품을 선보여 왔다. 대표 제품인 오브제 에디션은 라벤더색 컬러 티슈와 프리미엄 패키지 디자인을 적용해 빛과 공간에 따라 다양한 연출이 가능하다.

크리넥스 관계자는 "최근 생활용품은 공간의 분위기를 좌우하는 인테리어 오브제로 인식되면서 소비자의 취향과 감성을 고려해 일상 속 새로운 감성을 더하는 특별한 제품도 함께 선보이고 있다"고 설명했다.





