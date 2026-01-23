대전보건환경연구원, 23일부터 비래동 도로변 '대기환경측정소' 가동

미세먼지, 오존 등 대기오염물질 6개 항목 24시간 연속 측정

대전시 보건환경연구원이 대덕구 비래근린공원에 도로변 대기환경 측정소를 신규 설치하고 23일부터 실시간 측정자료를 공개하며 본격적인 운영에 들어간다.

이번에 설치된 도로변 측정소는 자동차 배출 오염물질이 주변 대기질에 미치는 영향을 파악하기 위해 운영되며, 미세먼지, 오존 등 대기오염물질 6개 항목을 24시간 연속 측정한다.

측정자료는 환경부 에어코리아와 우리동네대기정보(모바일 앱), 연구원 누리집을 통해 실시간으로 공개된다.

이로써 대전지역은 지난해 유성구 지족동 측정소에 이어 비래동 측정소가 가동되면서 도로변 대기 측정망은 총 4개로 확대됐으며, 도시 대기 측정망 11개, 대기 중금속 측정망 4개 등 총 19개의 대기 환경측정망과 이동 측정 차량을 갖추게 돼, 지역 대기오염 감시와 대응 능력이 한층 강화됐다.

정태영 보건환경연구원장은 "생활권과 밀접한 도로변 대기질을 실시간으로 감시할 수 있는 기반이 확대됐다"면서 "대기 환경측정망의 안정적인 운영을 통해 시민들에게 신뢰도 높은 대기질 정보를 신속하게 제공하겠다"고 말했다.





