[포토] 코스피 장중 5000선 재돌파

코스피가 장중 5000선을 재돌파한 가운데 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(4952.53)보다 31.55포인트(0.64%) 상승한 4984.08에 장을 시작했다.







