[기자수첩]"K=힙하다"…전 세계 열풍, 지속가능 위한 과제

"한국 언니들을 동경해요."

지난해 12월 'K-웨이브 3.0' 기획 취재를 위해 찾은 일본 도쿄 시부야. 최근 현지 MZ세대 사이에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 한국식 요거트 아이스크림 매장 요아정(YOAJUNG)에서 세 명의 친구들과 함께 온 세리나(16)씨는 기자에게 손 하트를 그려 보이며 이같이 말했다. 사회관계망서비스(SNS)를 통해 요아정을 처음 접했다는 그는 틱톡에서 본 토핑 조합을 그대로 주문한 뒤 들뜬 표정으로 연신 사진을 찍었다. 드라마 '도깨비'와 '여신강림'으로 한국 음식을 알게 됐다는 이들은 "로제 떡볶이와 양념 치킨을 즐겨 먹는다"며 "친구들 사이에서 한국 문화는 가장 힙(hip)한 일상"이라고 입을 모았다.

이번 출장길에서 마주한 풍경은 해외에서 부는 한류 열풍을 여실히 보여줬다. '젊은이들의 거리'라 불리는 일본 도쿄 시부야의 랜드마크 쇼핑몰에는 K팝 보이그룹 '라이즈(RIIZE)'의 팝업을 알리는 전광판이 들어섰고, 거리 한켠에는 한국식 셀프 사진관 '포토이즘(photoism)'이 놓였다. 신오쿠보 한인타운의 마트와 식당가 역시 현지인들로 가득 차 발 디딜 틈이 없었다. 특히 K뷰티 브랜드들은 이미 현지 편집숍의 메인 자리를 꿰차며 일상 속에 깊숙이 침투해 있었다.

한류는 이제 세대교체와 외연 확장 시기를 맞았다. 과거 한류가 특정 콘텐츠 중심의 마니아 문화였다면, 이제는 뷰티, 패션, 식문화 등 한국인의 생활양식(라이프스타일) 전반이 전 세계인의 관심사가 됐다. 드라마와 K팝이 중심이었던 1·2세대를 넘어 음식·뷰티·패션·사진관 등 한국식 생활양식 자체가 수출되는 단계에 들어선 것이다. 특히 오프라인 소비 비중이 높았던 일본 시장이 최근 10·20세대를 중심으로 온라인 쇼핑 체제로 급격히 바뀌고 있는 점이 주목된다. 류수현 큐텐재팬 한국마케팅 총괄실장은 "새로운 트렌드에 민감하고 인플루언서의 제안을 거부감 없이 수용하는 Z세대의 성향을 공략한 것이 K뷰티가 일본에서 안착할 수 있었던 비결"이라고 분석했다.

'K웨이브'의 장기화를 위해서는 무엇보다도 철저한 현지화가 선행돼야 한다. 한국산이라는 후광에 기대기보다 현지의 규제와 문화를 깊이 있게 이해하는 태도가 필수적이다. 한류 열풍에 편승해 제품 불량률 관리나 교환·환불 정책 등 사후 서비스에 소홀할 경우 어렵게 쌓은 한국 브랜드에 대한 신뢰는 한순간에 무너질 수 있다. 한류가 일시적 현상을 넘어 지속 가능한 산업으로 자리 잡기 위해 양적 팽창을 넘어 질적 성숙을 고민해야 할 때다.





