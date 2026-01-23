태백시, 교육경비 63억원 투입…92개 사업으로 지역인재 육성 강화

강원도 태백시(시장 이상호)는 교육 여건 개선과 지역인재 육성을 위해 2026년 교육경비보조금으로 총 63억5300만원을 지원한다고 23일 밝혔다.

이번 교육경비보조금은 관내 공립유치원을 포함한 26개 학교를 대상으로, 2026년 1월부터 12월까지 학교 교육과정 운영과 교육시설 개선 등 총 92개 사업에 활용될 예정이다.

특히 올해는 한국세무금융고등학교 기숙사·급식소 신축과 철암고등학교 기숙사 신축 등 교육 인프라 확충에 41억1600만원을 편성했다. 여기에 학교 교육과정 운영과 학생 역량 강화를 위한 사업비 22억3700만원을 더해 전체 지원 규모는 전년 대비 41억2200만원 증가한 63억5300만원으로 확대됐다.

지원 예산은 방과 후 수업을 포함한 학교 교육과정 운영, 진로·진학 프로그램, 학력 향상 사업, 교육 여건 개선 등 다양한 분야에 폭넓게 사용될 계획이다.

시는 이 가운데 90개 교육과정 관련 사업(22억3700만원)을 태백교육지원청을 통해 교육경비보조금으로 이미 교부했으며, 한국세무금융고와 철암고의 시설 개선 사업비 41억1600만원은 오는 3월 중 교부할 예정이다.

그동안 태백시는 교육경비보조금 지원을 통해 학생 개개인의 자기 계발과 학력 향상을 도모하고, 체험 중심 교육과정 운영, 교내·외 영어캠프 및 외국어 방과 후 학교 운영 등을 통해 외국어 의사소통 능력 향상에도 기여해 왔다.

또한 통학이 어려운 학생들을 위한 택시비 지원, 관외 학생 귀향 광역버스 지원, 기숙사 급식비 지원, 작은 학교 특성화 사업 등을 통해 전반적인 교육 여건 개선에도 지속적으로 힘써왔다.

태백시 관계자는 "교육경비보조금 지원은 공교육 경쟁력 강화는 물론, 교육을 이유로 지역을 떠나지 않아도 되는 정주 여건 조성에도 중요한 역할을 한다"며 "앞으로도 미래 인재 육성과 교육 환경 개선을 위한 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



