본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

안산시, 장기요양기관 사회복지사에 처우개선비 월 5만원 지원

정두환기자

입력2026.01.23 09:18

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 안산시는 올해부터 관내 장기요양기관에 1년 이상 재직 중인 사회복지사를 대상으로 매월 5만원의 처우 개선비를 지원한다고 23일 밝혔다.

안산시, 장기요양기관 사회복지사에 처우개선비 월 5만원 지원
AD
원본보기 아이콘

이번 처우 개선비 지원은 사회복지사의 안정적 근무 환경을 제공하고, 장기요양기관 이용자에게 연속적이고 전문적인 서비스를 제공하기 위한 것이라고 시는 설명했다.


그간 장기요양기관 종사 사회복지사는 상대적으로 낮은 급여 수준으로 이직 수요가 잦아 처우 개선에 대한 필요성이 지속 제기돼 왔다.

이와 함께 국민건강보험공단이 지원하는 장기요양요원 장기근속 장려금의 지급요건도 기존 3년에서 1년 이상 근무로 완화돼 사회복지사 종사자의 처우가 상당 부분 개선될 것으로 기대된다.


이민근 안산시장은 "이번 처우 개선비 지원이 현장의 복지사분들께 작은 격려가 되길 바란다"며 "앞으로도 관련 종사자들에 대한 근무 여건 개선과 복지 환경 조성을 위해 지속해서 지원 방안을 마련해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳' "연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

얼마나 급박하면…저신용 대출, 역대 최대 규모에도 '5분 컷'

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

새로운 이슈 보기