한화자산운용, 솔라나 재단과 MOU…디지털자산 생태계 확장

한화자산운용은 디지털자산 생태계 확장을 위해 솔라나 재단(Solana Foundation)과 MOU를 체결했다고 23일 밝혔다. 협약을 통해 글로벌 블록체인 플랫폼과의 협력 체계를 구축하고, 디지털자산 영역에서 선도적 입지를 다질 방침이다.

이를 위해 ▲솔라나 툴 및 생태계에 대한 교육 ▲솔라나 기반 상장지수상품(ETP) 출시 협업 ▲솔라나에 적합한 커스터디 솔루션에 대한 가이드 발간 등의 분야에서 솔라나 재단과 협력하기로 했다.

릴리 리우 솔라나 재단 회장은 "한국은 명확한 규제, 기관투자 인프라, 세계 최고 수준의 개발 인재가 결합된 글로벌 가상자산 도입의 핵심 시장으로 떠오르고 있다"이라고 말했다. 이어 "한화자산운용과의 이번 MOU는 글로벌 대기업의 신뢰받는 인프라와 솔라나 생태계의 혁신을 연결해 한화의 국제 네트워크를 통해 디지털 자산 혁신을 전 세계로 확장할 수 있게 될 것"이라고 덧붙였다.

MOU를 체결한 솔라나 재단은 전 세계 블록체인의 핵심 생태계 조성자다. 솔라나 재단은 글로벌 블록체인인 솔라나의 네트워크 분산화, 생태계 인프라 구축, 블록체인 관련 정책 대응 등을 지원하기 위한 비영리 재단이다. 탈중앙화 금융(DeFi), 대체불가토큰(NFT), 결제 등 다양한 분야에서 솔라나 생태계를 구축하고 있다.

미국에서는 상장지수펀드(ETF)로 영역을 확장하고 있다. 지난해 10월 말 '비트와이즈 솔라나 스테이킹'(BSOL) ETF를 시작으로 8개의 솔라나 ETF가 뉴욕증시에 연이어 출시되면서 솔라나 ETF의 전체 운용자산(AUM) 규모는 상장 두 달여 만에 10억달러를 돌파했다.

한화자산운용은 그동안 국내 자산운용 업계에서 디지털자산과 관련해 선구적인 역할을 해왔다. 2020년부터 2021년까지 국내 운용사 최초로 디지털자산팀을 운영하며 디지털자산 관련 리포트를 발간하기도 했다. 지난해 최고마케팅책임자(CMO) 직속으로 글로벌 디지털자산 시장 동향과 블록체인 기술 트렌드를 분석하는 디지털에셋사업팀을 새롭게 발족했다.

최영진 한화자산운용 부사장은 "릴리 리우 솔라나 재단 회장을 만나 솔라나 생태계 확장을 위한 전략적 협업을 논의하고, 이후 MOU를 체결했다"며 "이번 협약으로 솔라나 생태계를 활용한 디지털 인컴형 비즈니스를 선도적으로 이끌어 가고자 한다"고 설명했다.





