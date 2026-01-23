농협은행 금융소비자보호부문, 노인시설 찾아 물품 전달

NH농협은행 금융소비자보호부문은 세종시 연동면에 위치한 노인복지시설 '평안의집'을 방문해 범농협 새해맞이 따뜻한

동행·행복한 나눔 행사를 실시했다고 23일 밝혔다.

이날 참석자들은 어르신들을 위한 배식지원과 함께 우리쌀, 한우탕 등 후원 물품을 전달했다.

박장순 농협은행 부행장은 "작은 정성이지만 어르신들께 진심으로 도움이 되길 바라는 마음을 담아 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와

동행하고 나누는 다양한 사회공헌활동을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

22일 세종 '평안의집'에서 범농협 새해 맞이 따뜻한 동행·행복한 나눔 행사에 참석한강영희 동세종농협조합장(앞줄 왼쪽부터), 박상필 농협은행 세종본부장, 박장순 농협은행 금융소비자호보부문 부행장, 한미희 평안의집 원장, 장경일 조치원농협조합장, 김병민 세종연서농협조합장 및 직원들이 기념촬영을 하고 있다. 농협은행 AD 원본보기 아이콘





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



