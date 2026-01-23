본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시황

코스피, 31.55P 오른 4984.08 출발(0.64%↑)

이승진기자

입력2026.01.23 09:01

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳' "연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

얼마나 급박하면…저신용 대출, 역대 최대 규모에도 '5분 컷'

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

새로운 이슈 보기