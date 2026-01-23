한국타이어, 수소차 '넥쏘' 유럽 모델 신차용 타이어 공급

전기차 전용 '벤투스 S1 에보3 ev'

한국타이어앤테크놀로지는 현대자동차 차세대 수소전기차 '디 올 뉴 넥쏘' 유럽 판매 모델에 전기차 전용 초고성능 타이어 '벤투스 S1 에보3 ev'를 신차용 타이어로 공급한다고 23일 밝혔다.

전기차용 초고성능 타이어 벤투스 S1 에보3 ev. 한국타이어 AD 원본보기 아이콘

한국타이어는 에너지 효율과 친환경 기준이 세계에서 가장 엄격한 유럽 시장을 겨냥한 모델에 장착되는 만큼 차세대 수소 모빌리티 환경이 요구하는 혁신 테크놀로지를 입증했다고 설명했다.

18인치 규격으로 공급되는 '벤투스 S1 에보3 ev'는 수소전기차 특화 설계로 뛰어난 에너지 효율은 물론, 뛰어난 정숙성과 주행 안정성을 겸비한 점이 특징이다.

최신 컴파운드(혼합물)를 채택해 주행 거리에 큰 영향을 미치는 회전저항을 획기적으로 낮춰 이상적인 전비 효율과 내구성을 제공한다. 넓고 안정적인 트레드(접지면) 블록 설계로 젖은 노면과 마른 노면 모두에서 탁월한 접지력을 발휘한다.

저소음 특화 설계로 주행 시 노면에서 발생하는 소음을 최소화해 편안하고 쾌적한 승차감을 제공한다. 아라미드 하이브리드 섬유 기반 이중 카카스 구조와 고강성 비드 설계를 통해 높은 순간 출력에도 안정적으로 대응하고 고속 주행 시 탁월한 핸들링 성능을 발휘한다.

한국타이어는 이번 공급을 계기로 현대자동차그룹의 미래 모빌리티 분야 핵심 조력자로서의 위상을 강화했다. 플래그십 전기 SUV '아이오닉 9', 전기 세단 '아이오닉 6', 기아(KIA) 전기 SUV 'EV3', 'EV9'에 이어 수소전기차까지 아우르는 포트폴리오를 확장했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



