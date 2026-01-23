"GM, 中서 만들던 SUV 차종 美생산 전환"

로이터 "뷰익 엔비전, 2028년부터 캔자스시티서 생산"

미국 완성차 업체 제너럴모터스(GM)가 중국에서 생산 중인 '뷰익 엔비전'을 미국 내에서 생산하기로 했다고 로이터통신이 22일(현지시간) 보도했다.

중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 뷰익 엔비전이 미국 미시간주 디트로이트의 한 딜러매장에 주차된 모습. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

로이터통신에 따르면 GM은 뷰익 엔비전의 중국 생산을 종료하고 차세대 모델을 2028년부터 캔자스시티 일대 제조시설에서 생산할 계획이다. GM은 "이번 결정은 GM의 미국 내 생산을 강화하고 일자리 창출에 기여할 것"이라고 밝혔다.

GM은 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델인 뷰익 엔비전을 2017년부터 중국에서 생산해 미국 시장에 판매해왔다. 뷰익 엔비전은 포드의 링컨 노틸러스와 더불어 미국에서 판매된 중국산 자동차의 대부분을 차지하고 있다. 이들 차종을 두고 전미자동차노조(UAW)와 미시간주 정치권은 미국 내 일자리 감소를 문제 삼아왔다.

GM은 지난해 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 2년간 5조원대 자금을 신규 투자해 미국 내 차량 생산 기반을 늘리겠다고 발표한 바 있다. 이 계획에 따라 GM은 멕시코에서 생산 중인 쉐보레 블레이저와 쉐보레 이쿼녹스를 미국 공장에서 생산할 예정이다.

GM은 한국에서 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 등을 생산하고 있다. 이중 한국에서만 생산되는 트랙스 크로스오버는 미국 내에서 판매량이 높은 인기 차종이다. GM은 지난해 투자자 행사에서 한국GM의 생산량을 당장 조정할 계획이 없다고 밝힌 바 있다.





