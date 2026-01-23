롯데免, 설맞이 프로모션…LDF PAY 최대 169만원 증정

온·오프라인 동시 진행

방콕 왕복항공권 등 경품 행사도

롯데면세점은 설 연휴를 앞두고 내외국인 고객을 대상으로 온·오프라인 프로모션을 진행한다고 23일 밝혔다.

다음 달 28일까지 롯데면세점 명동본점과 월드타워점, 제주점에서는 패션, 시계·주얼리 카테고리 상품을, 부산점에서는 전체 카테고리를 구매한 고객에게 구매 금액별 최대 151만원 상당의 LDF PAY를 증정한다. LDF PAY는 롯데면세점에서 현금처럼 쓸 수 있는 전자결제수단이다. 행사 기간 주말 쇼핑 시 사용 카드에 따라 최대 169만원의 LDF PAY를 받을 수 있는 더블 증정 행사도 진행한다.

롯데인터넷면세점에서는 다음 달 23일까지 '1월, 더 새로워질 면세 혜택의 시작'이라는 슬로건으로 '면세일'을 진행한다. 매주 새롭게 공개되는 '핫딜 100' 행사가 대표 이벤트다. 4주간 총 100개의 상품을 엄선해 선보이며 비비안웨스트우드, 바버, 헬렌카민스키 등 패션 브랜드부터 랑콤, 시세이도 등 유명 뷰티 브랜드까지 대거 참여한다. 매주 25개씩 업데이트되는 인기 브랜드 상품을 최대 70% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 롯데인터넷면세점에서 카카오페이로 10만원 이상 결제한 고객에게는 추첨을 통해 타이라이언항공의 방콕(인천-돈므앙) 왕복 항공권을 증정한다.

이 밖에 명동본점 스타에비뉴와 월드타워점에서 '설맞이 럭키 드로우' 가챠 이벤트도 진행한다. 롯데면세점 관계자는 "새로운 시작을 알리는 병오년 설을 맞아 쇼핑과 여행, 즐거움이 결합된 축제의 장을 마련했다"며 "앞으로도 롯데면세점만의 차별화된 혜택과 이벤트를 통해 고객들에게 잊지 못할 쇼핑 경험을 선사할 것"이라고 전했다.





