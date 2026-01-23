머스크 “AI·로봇 투입으로 풍요의 시대 열릴 것”

다보스포럼 첫 참석

로봇·AI 중심 경제전환 예고





일론 머스크 테슬라(왼쪽) CEO가 22일(현지시간) 세계경제 포럼에서 래리핑크 블랙록 CEO와 대담하고 있다.

CES 2026에서 현대자동차그룹의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 등장하며 글로벌 제조업 현장에 휴머노이드 로봇 논쟁이 본격화된 가운데, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 다보스 세계경제포럼(WEF) 무대에 올라 로봇 대량 투입과 인공지능(AI) 중심 경제로의 전환을 정면으로 선언하며 논쟁에 불을 지폈다.

로봇 투입을 둘러싼 갈등이 현실화한 상황에서, 머스크의 발언은 기술 진보를 넘어 노동·고용 구조 전반에 대한 논란을 더욱 증폭시키는 계기가 될 것으로 보인다.

머스크는 22일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 WEF 무대에 올라 래리 핑크 블랙록 CEO와 대담하며 AI와 로봇이 불러올 변화에 대한 전망을 거침없이 내놓았다. 머스크는 과거 WEF를 "지루하다"고 평가하며 외면했지만, 이번에는 대담 전날에야 참석 소식이 알려질 정도로 '깜짝' 등장했다.

머스크는 "휴머노이드 로봇의 수가 인간을 넘어서는 시점이 올 것"이라고 예상했다. 그는 테슬라의 옵티머스 휴머노이드 로봇에 대해 "이미 공장에서 단순 작업을 수행 중이며, 올해 말에는 보다 복잡한 산업 작업으로 확대될 것"이라며 "이르면 내년 말 이후, 충분한 안전성과 신뢰성을 확보한 뒤 일반 소비자에게 판매할 수 있을 것"이라는 구체적인 일정도 밝혔다. 그는 "아주 안전하다는 전제 아래, 로봇이 아이를 돌보고 반려동물을 보살피며 노인을 지원하는 것은 자연스러운 미래"라고 말했다. 인간형 로봇이 자동차 생산만이 아니라 인간의 삶과 경제 구조를 파괴하는 일을 시작할 것이라는 예고인 셈이다.

그는 "미래의 경제 산출은 더 이상 노동 시간이나 인구 증가에 의해 결정되지 않는다"며 "로봇 한 대당 평균 생산성에 로봇의 수를 곱한 값이 경제의 상한선을 규정하게 될 것"이라면서 "그 단계에 이르면 더 무엇을 요구해야 할지 떠올리기조차 어려운 풍요가 가능해진다"고 진단했다.

머스크는 "일부 사람만 일하고 다수가 소외되는 구조에서는 풍요가 불가능하다"며 "AI와 로봇이 노동을 대체해야만 재화와 서비스가 보편화될 수 있다"고 주장했다.

CES 2026에서 공개된 현대자동차그룹의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'는 기술적 완성도로 주목받았지만, 실제 생산 현장 투입을 두고는 노조의 강한 반발에 직면해 있다. 현대차 노조는 노사 합의 없는 로봇 투입은 불가하다는 입장이 분명히 했다.

머스크도 과도기가 있음을 알고 있다는 듯 "로봇과 AI가 없이는 전 세계 빈곤 문제를 해결할 방법이 없다"며 "인간이 하기 싫거나 위험한 일을 기계가 맡는 것은 사회 전체의 효율을 높이는 방향"이라고 강조했다. 다만 머스크는 로봇과 AI가 가져올 노동 전환 과정에서 발생할 수 있는 혼란과 이를 흡수할 사회적 장치에 대해서는 구체적인 언급을 하지 않았다.

머스크는 AI와 로봇의 확대를 주장하면서 최대 병목으로 전력을 지목했다. AI 칩 생산은 기하급수적으로 늘고 있지만, 전력 증설 속도는 이를 따라가지 못하고 있다는 것이다. 이 때문에 머스크는 우주 태양광과 재사용 로켓을 통한 우주 기반 에너지·AI 인프라를 거론했다.





백종민 테크 스페셜리스트



