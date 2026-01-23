본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강릉시, 북강릉 케이블카 조성사업 민간사업자 공모

이종구기자

입력2026.01.23 08:11

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새로운 체험형 관광시설 조성
즐길거리 확충·지역관광 내실화

강원도 강릉시는 북부권 관광 활성화와 새로운 해양관광 랜드마크 조성을 위한 '북강릉 케이블카 조성사업' 민간사업자 공모를 오는 26일부터 시작한다.

강릉시청 전경. 강릉시 제공

강릉시청 전경. 강릉시 제공

AD
원본보기 아이콘

사업은 주문진읍과 연곡면을 연결하는 총연장 3.3㎞ 규모의 해상 케이블카 설치가 핵심이며, 정류장 2개소와 지주 8개소를 포함한 기본구상으로 주차장 등 부대시설도 함께 조성될 예정이다. 총사업비는 약 800억원 규모로 전액 민자사업으로 추진된다.


민간사업자 선정 절차는 참가의향서 접수, 사업신청확약서 및 사업신청서 제출, 선정심의위원회 평가와 시민심사위원단 투표 순으로 진행되며, 최고 득표순으로 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

강릉시 관계자는 "북강릉 케이블카 조성사업은 북부권 관광 활성화와 지역경제에 기여할 중요한 관광 인프라"라며 "역량 있는 민간사업자의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.


공모와 관련한 자세한 사항은 강릉시청 홈페이지 공고·고시란에서 확인할 수 있으며, 참가의향서 제출 마감일은 오는 2월 23일이다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 트럼프 밈코인 "대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

박근혜 한마디에…장동혁 단식 중단

새로운 이슈 보기