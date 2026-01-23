소진공, '로컬 창업기업 육성사업' 주관기관 모집

5극3특 8개 기관 선정

소상공인시장진흥공단은 다음달 5일까지 '2026년 로컬창업 기업 육성 사업'을 운영할 주관기관을 모집한다고 23일 밝혔다.

'로컬창업 기업 육성 사업'은 창의적인 소상공인을 성장 단계별로 연계 지원해 경쟁력 있는 로컬기업으로 육성하는 프로그램이다.

이번 주관기관은 신사업창업사관학교·로컬크리에이터 육성·강한 소상공인 사업을 통합 운영해 창업부터 도약까지 원스톱으로 지원하게 된다. 해당 사업 외에도 선택 과업으로 글로벌 소상공인 육성사업 등을 병행할 수 있다. 수출 주도형 소상공인 육성을 위해 로컬창업 기업의 글로벌 브랜드 성장 전 과정을 밀착 지원하게 된다.

소진공은 정부의 지방시대 실현과 지역 균형발전 기조에 맞춰 전국 5극3특을 전담할 8개 기관을 선정한다. 선정기관은 권역별 로컬창업 거점 역할을 수행하게 된다. 사업 참여를 희망하는 기관은 투자사, 지역 창업기관, 민간기업 등과 컨소시엄을 구성할 수 있으며 권역별로 중복지원도 가능하다.

선정기관은 보육·멘토링, 사업화 지원 이외에도 로컬창업 경연대회, 투자 및 판로 연계 등 로컬 창업 기업을 위한 다양한 지원 프로그램을 수행하게 된다. 자세한 내용은 소상공인24(www.sbiz24.kr)에서 확인할 수 있다.

박성효 소진공 이사장은 "전문성 및 역량을 보유한 우수기관을 선정해 로컬 창업가가 창업부터 글로벌 진출까지 성장해 나갈 수 있도록 힘쓸 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



