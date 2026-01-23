[포토] 미 의사당 방문한 김민석 총리

김민석 국무총리가 22일(현지시간) 미국 의사당을 방문, 하원 주요 인사들과 대화를 나누고 있다. 2026.1.23 [총리실제공]







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>