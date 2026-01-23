본문 바로가기
[포토] 한국전 참전기념공원 방문한 김민석 총리

조용준기자

입력2026.01.23 07:42

[포토] 한국전 참전기념공원 방문한 김민석 총리
김민석 국무총리가 22일(현지시간) 미국 한국전 참전기념공원을 방문, 헌화 및 묵념을 하고 있다. 2026.1.23 [총리실 제공]





