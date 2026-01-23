김민석 국무총리가 22일(현지시간) 미국 의사당을 방문, 하원 주요 인사들과 대화를 나누고 있다. 2026.1.23 [총리실제공]
꼭 봐야할 주요뉴스"대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 미 의사당 방문한 김민석 총리
2026년 01월 23일(금)
김민석 국무총리가 22일(현지시간) 미국 의사당을 방문, 하원 주요 인사들과 대화를 나누고 있다. 2026.1.23 [총리실제공]
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 트럼프 밈코인
"도대체 무슨 생각으로 만든 건지"…'19금 연상' 파리바게뜨 빵 결국
금·은에 이어 너마저…사상 최고치 기록하자 보석시장에 등장
"코스피 5000" 달려가자 소비 심리도 '쑥'…한 달 만에 반등
"길거리 쓰레기 주웠더니 복 찾아왔다"…금덩어리 꿈꾸고 복권 1등 당첨
코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는
난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다
가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개