美재무 "트럼프·시진핑, 올해 최대 4차례 회동 전망"

"中과 전면충돌 가능성 적은 '좋은 균형' 상태"

스콧 베선트 미국 재무장관이 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 올해 최대 4차례 회동할 수 있다고 전망했다.

스콧 베선트 미국 재무장관.

베선트 장관은 22일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코와의 인터뷰에서 오는 4월 트럼프 대통령의 방중, 이후 시 주석의 방미 가능성, 12월 플로리다주 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의 등을 두 정상이 회동할 이벤트로 꼽았다. 여기에 더해 베선트 장관은 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석에 "트럼프 대통령이 관심을 보였다"고 전했다.

베선트 장관은 두 정상이 이들 만남에서 생산적인 관계를 유지할 것이라면서 "우리가 앞으로 나아가기 위해 이런 일련의 만남을 가진다면 아무도 상황을 흐트러뜨리길 원하지 않을 것"이라고 말했다. 또 "두 정상이 전반적인 양국 관계의 분위기를 설정할 때, 작은 문제나 차질이 생기면 전화 통화로 매우 빨리 긴장을 완화할 수 있다"고 했다.

특히 베선트 장관은 미·중 관계가 지난해 관세 전쟁을 겪은 것처럼 전면적인 충돌로 번질 가능성이 적은 '매우 좋은 균형 상태'에 이르렀다고 말했다.

베선트 장관은 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 연차총회에서 자신의 중국 측 카운터파트인 허리펑 국무원 부총리와 만난 자리에서 허 부총리로부터 중국이 트럼프 대통령과 시 주석이 타결한 합의 이행에 전념하고 있다는 말을 들었다고 전했다. 그는 "우리는 중국이 (합의 이행에) 책임을 지도록 압박할 것"이라며 "하지만 그들은 약속한 모든 사항을 이행했다. 중국은 지난주에 (미국산) 대두 구매 할당량을 모두 완료했다. 트럼프 대통령과 마찬가지로 나도 중국에 추가 구매를 요구하지만, 이는 의무는 아니다"라고 말했다.





