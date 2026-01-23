본문 바로가기
이정환, 공동 104위…'컷 오프 걱정'

노우래기자

입력2026.01.23 00:11

히어로 두바이 데저트 클래식 1R 4오버파
4번 홀 티샷 러프 더블보기 치명타
몰리나리 선두, 매킬로이 공동 61위

이정환의 불안한 출발이다.


21일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이의 에미리츠 골프클럽(파72·7439야드)에서 열린 DP월드투어 히어로 두바이 데저트 클래식(총상금 900만달러) 1라운드에서 버디 2개, 보기 4개, 더블보기 1개를 적어냈다. 이날 4오버파 76타를 친 이정환은 126명 중 공동 104위로 처졌다.

이정환이 히어로 두바이 데저트 클래식 1라운드에서 공동 104위로 부진했다. KPGA 제공

이정환이 히어로 두바이 데저트 클래식 1라운드에서 공동 104위로 부진했다. KPGA 제공

이정환은 10번 홀에서 시작해 12개 홀에서 버디 2개와 보기 2개를 맞바꾸면서 좀처럼 타수를 줄이지 못했다. 4번 홀(파3)에서 티샷을 러프로 보낸 뒤 더블보기를 범했고, 6~7번 홀에서 연속 보기를 무너져 하위권으로 떨어졌다.

프란체스코 몰리나리(이탈리아)는 버디 8개와 보기 1개를 엮었다. 7언더파 65타를 몰아쳐 미카엘 린드버그(스웨덴·5언더파 67타)를 2타 차로 제치고 선두를 달렸다. 몰리나리는 DP월드투어에서 통산 6승을 거뒀다. LIV 골프 소속인 패트릭 리드(미국) 공동 5위(3언더파 69타), 티럴 해턴(잉글랜드)과 셰인 라우리(아일랜드) 등이 공동 12위(2언더파 70타)에 자리했다.


강력한 우승 후보인 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 버디 3개, 보기 2개, 더블보기 1개로 1오버파 73타를 쳤다. 세계랭킹 3위 토미 플리트우드(잉글랜드), 지난주 두바이 인비테이셔널 우승자 나초 엘비라(스페인), LIV 골프 멤버인 더스틴 존슨(미국) 등과 공동 61위다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
