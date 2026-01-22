산업에 활기를, 일상에 온기를 … 경남도. 2026년 경제성장·민생안정 전략 발표

경상남도가 2026년 정부의 경제성장 전략과 연계한 경제성장·민생안정 대응 전략을 발표했다.

경남도는 22일 도청 프레스센터에서 "올해 우리 경남도는 희망 점프(Jump), 행복 업(Up)이란 도정 구호에 맞춰 산업 경쟁력 강화와 민생경제 안정을 정책 방향의 2대 축으로 삼았다"고 밝혔다.

도는 산업경쟁력 강화를 위해 ▲주력산업 첨단화 집중 지원 ▲미래첨단산업 육성 ▲투자·벤처창업 활성화 ▲통상환경 변화 대응 최선 ▲대학혁신 및 지역 인재 양성 지원 등에 나선다.

창원 방위·원자력 국가산업단지 조성, 한미 함정 유지·보수·정비(MRO) 클러스터 구축에 속도를 내고 한미 조선산업 협력 마스가(MASGA) 프로젝트 구체화, 우주산업 클러스터 조성, 소형모듈원자로(SMR) 제조 클러스터 기술개발, SMR 산업 육성 특별법 제정 등을 추진한다.

피지컬 인공지능(AI) 기술을 창원국가산단과 경남 제조AI혁신밸리를 중심으로 제조업 전반에 적용해 제조 현장의 체질을 개선하고, 전력반도체와 첨단바이오 등 미래산업 경쟁력을 다진다.

지난해에 이은 투자유치 10조원 달성, 경남 투자기업에 대한 인센티브 확대, 3대 창업거점 조성, 중소기업벤처부 모태펀드 지역성장펀드 및 경남 재도전 동행펀드 조성도 한다.

800억원 규모 수출기업 지원 특별자금 지원, 수출보험료 및 물류비 지원으로 수출지원을 하고 해외 시장 개척 컨설팅, 농식품 가공 수출전문업에 해외 진출 지원으로 통상 환경에 기민하게 대응한다.

거점국립대를 중심으로 한 지역 맞춤 인재 양성, 우주항공, 방위 등 경남 전략산업과 연계한 채용 연계 강화, AI 융합 전문 인재 육성에도 주력한다.

이를 통해 주력 산업의 첨단화와 AI 대전환으로 미래 먹거리를 선점하고 미래첨단산업을 육성해 경남을 글로벌 산업의 중심지로 만들 계획이다.

이와 함께 도는 민생경제 안정을 위해 ▲행정력 집중 ▲중소기업 및 소상공인 지원 강화 ▲경기 활성화 ▲지역 균형발전 ▲산업 및 노동환경 개선 등을 추진한다.

품목별 물가안정 책임관 지정 및 운영, 착한가격업소 확대는 물론 '천원의 아침밥' 사업 대상을 대학생과 근로자로 확대, 경남패스 정액권 도입, 65~74세 어르신 대중교통 환급률 20％에서 30％로 확대 등을 한다.

부동산 취득세 중과 폐지 등 규제 완화를 정부와 협의하고 공공 임대주택 공급을 속도감 있게 추진한다.

도와 시·군이 청년 자산 형성을 돕는 '모다드림 청년통장', '청년미래적금'과 연 최대 240만원을 지원하는 청년 월세 지원 사업도 이어간다.

중장년층 대상 재취업 교육, 고용장려금 지원, 신중년 일자리 전담 기관 '행복내일센터' 추가 개소로 생애주기 일자리 안전망을 강화하고, 중소기업 육성자금 1조 1000만원과 소상공인 정책자금 2000억원을 지원해 지역 경제 허리를 튼튼히 한다.

현재 구축 중인 '생성형 인공지능(AI) 기반 복지플랫폼'은 오는 6월 운영을 시작해 맞춤형 복지 정보를 제공할 계획이다.

올 상반기 중 재정 63％ 이상을 조기 집행해 산불·산사태 등 자연재해 예방, 소상공인 및 중소기업 지원에 가장 먼저 배정하는 등 도민 안전과 경기 활성화 등에 주력한다.

이밖에 정부의 초광역 인바운드 관광권 조성 공모 대응 전담팀 구성, 남부권 광역관광개발사업 본격 추진, 수도권 공공기관 2차 이전을 대비한 전략적 기관 유치, 중대재해 예방 교육·컨설팅·시설·장비 지원, 근로감독권 권한의 지방정부 위임 대비 전담팀 가동, 이동노동자 쉼터 운영 등도 한다.

경남도는 경제성장의 온기가 도민의 지갑과 일상에 직접 전달되도록 촘촘한 민생 대책을 시행할 방침이다.

아울러 향후 정부의 '제조 AI 2030 전략' 등 세부 계획 수립 과정에 도의 건의 내용이 최대한 반영되도록 부처별 세부 계획, 동향 등을 파악해 전략적으로 대응할 계획이다.

김명주 경제부지사는 "이번 전략은 정부의 경제 대도약 방향에 맞추되, 경남만의 제조 강점을 극대화한 맞춤형 전략"이라며 "첨단산업의 혁신이 도민의 일상적 행복으로 이어지는 성장과 복지의 선순환 구조를 반드시 완성하겠다"고 말했다.

이어 "오늘 발표한 과제들이 제대로 추진돼 도민들의 피부에 가 닿을 수 있도록 세심하게 관리하겠다"고 덧붙였다.





