"韓정부가 차별 대우"…쿠팡 美투자사, 美정부에 조사 요청

쿠팡의 미국 투자사들이 한국 정부가 쿠팡에 대해 차별적인 대우를 하고 있다며 미국 정부의 조사와 조치를 요청하는 청원을 제기했다.

22일 악시오스 등 미국 매체에 따르면 쿠팡 투자사 그린옥스와 알티미터는 미국 무역대표부(USTR)에 한국 정부의 쿠팡 관련 조치를 조사하고, 관세 및 기타 제재를 포함한 적절한 무역 구제 조치를 해달라고 요청했다.

이들 투자사는 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 한국 정부를 상대로도 중재 신청을 제기한 것으로 알려졌다. 이들은 쿠팡의 개인정보 유출 사고 이후 한국 정부가 쿠팡을 겨냥한 캠페인 등을 벌이는 탓에 수십억달러의 손실을 봤다고 주장했다.

지난해 11월 쿠팡에선 약 3370만명의 개인정보가 무단으로 노출되는 초유의 보안 사고가 일어나 한국 정부가 전문가들과 함께 조사를 진행 중이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



