푸틴 "美 그린란드 매입가 1.5조원일 것"

박승욱기자

입력2026.01.22 19:07

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 과거 러시아의 알래스카 매각을 고려해 미국의 그린란드 매입가를 10억달러(약 1조4680억원)로 추산했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 정부 관계자들과 화상 회의를 진행하고 있다. 타스연합뉴스

타스 통신 등 매체에 따르면 푸틴 대통령은 21일(현지시간) 국가안보회의에서 미국 그린란드 병합 시도 논란에 대해 "우리는 비슷한 문제를 미국과 해결한 경험이 있다"며 이같이 말했다.


푸틴 대통령은 "미국과 덴마크가 해결해야 할 문제"라면서도 "러시아는 1867년 미국에 약 171만7000㎢ 규모 알래스카를 720만 달러에 팔았고 이를 오늘날 가격으로 계산하면 약 1억5800만달러에 해당한다"고 했다.

그러면서 "그린란드가 알래스카보다 약 45만㎢ 더 크기 때문에 미국의 알래스카 매입 비용과 비교하면 그린란드 가격은 약 2억~2억5000만달러일 것"이라며 "여기에 금 가격 변동을 고려하면 현재 이 금액은 10억달러에 가까울 것"이라고 전했다.


푸틴 대통령은 덴마크가 버진아일랜드를 미국에 판 경험을 들어 "덴마크가 그린란드를 언제나 식민지로서 잔인하진 않더라고 꽤 가혹하게 대했다"며 지적하기도 했다. 이에 대해 미국의 그린란드 매입을 반대하지 않고 부추기는 듯한 발언이라는 지적이 나온다.


현재 덴마크는 러시아의 '특별군사작전'을 비난하며 우크라이나를 지원하고 있다. 일각에선 러시아가 그린란드 논쟁으로 서방의 결속이 흔들리면서 우크라이나에 대한 지원이 약화하고 있는 상황을 반기고 있다고 분석한다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
