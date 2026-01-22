日미쓰비시후소·대만 폭스콘, 전기버스 합작회사 설립 추진

일본 상용차 제조업체 미쓰비시후소트럭버스와 대만 폭스콘이 전기차(EV) 버스 제조 사업을 위한 합작회사 설립에 나서기로 했다.

22일 니혼게이자이신문 등 매체에 따르면 양사는 올해 하반기 새 회사를 세워 폭스콘이 개발한 EV 버스를 미쓰비시후소의 도야마시 공장에서 제조·판매할 계획이다.

도야마시 공장은 미쓰비시후소의 버스 생산 거점으로 합작회사는 미쓰비시후소의 기존 디젤 버스 생산도 맡을 예정이다.

지난해 8월 양사는 EV 버스 생산·판매에서 협력할 것을 발표했다. 애플 아이폰을 생산한 것으로 유명한 폭스콘은 2019년 EV 사업 진출을 선언한 뒤 2021년 3종의 모델을 선보이는 등 EV 사업에 적극 나서고 있다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



