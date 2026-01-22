본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

경제

日미쓰비시후소·대만 폭스콘, 전기버스 합작회사 설립 추진

박승욱기자

입력2026.01.22 18:55

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일본 상용차 제조업체 미쓰비시후소트럭버스와 대만 폭스콘이 전기차(EV) 버스 제조 사업을 위한 합작회사 설립에 나서기로 했다.


폭스콘 로고가 전시돼 있다. 로이터연합뉴스

폭스콘 로고가 전시돼 있다. 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

22일 니혼게이자이신문 등 매체에 따르면 양사는 올해 하반기 새 회사를 세워 폭스콘이 개발한 EV 버스를 미쓰비시후소의 도야마시 공장에서 제조·판매할 계획이다.

도야마시 공장은 미쓰비시후소의 버스 생산 거점으로 합작회사는 미쓰비시후소의 기존 디젤 버스 생산도 맡을 예정이다.


지난해 8월 양사는 EV 버스 생산·판매에서 협력할 것을 발표했다. 애플 아이폰을 생산한 것으로 유명한 폭스콘은 2019년 EV 사업 진출을 선언한 뒤 2021년 3종의 모델을 선보이는 등 EV 사업에 적극 나서고 있다.


한편 폭스콘은 닛산자동차의 가나가와현 옷파마 공장 취득도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 트럼프 밈코인 "대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개

박근혜 한마디에…장동혁 단식 중단

왜 그렇게 나가나 했더니…서학개미 2800만원씩 벌었네

새로운 이슈 보기