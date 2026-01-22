숨메디텍·엠시스텍, AI 기반 진료비 삭감 예방 솔루션 공개

심평원 삭감 사례 500만건 이상 학습

의료기관의 진료비 청구 삭감 문제를 해결하기 위해 인공지능(AI) 기술이 도입된다.

의료기관 심사 청구 전문기업 숨메디텍과 의료 IT 전문기업 엠시스텍은 진료비 청구 사전 점검 솔루션인 'ROI'와 'ROILite'에 올해 하반기 중 AI를 적용할 계획이라고 22일 밝혔다. 양사는 현재 의료기관을 대상으로 최종 베타 테스트(POC)를 진행하고 있다.

숨메디텍에 따르면 AI 탑재 프로그램은 복합적인 패턴을 분석하고 예측하는 지능형 시스템이 특징이다. 기존의 삭감 예방 프로그램은 정해진 규칙만을 체크하는 방식에 그친 바 있다.

딥러닝 기반의 프리텍스트 분석을 통해 점검의 정확도를 높였다. AI는 단순한 자동화를 넘어 스스로 분석하고 판단하며 검증하는 단계를 수행한다. 이를 통해 프로그램의 안정성과 확장성을 확보하고 전체적인 서비스 품질을 강화한다.

이병설 숨메디텍 대표는 "이번 기술 고도화는 AI가 복합적 패턴을 분석하고 예측해 삭감과 누락 포착률을 대폭 향상시킨 지능형 시스템으로의 전환을 의미한다"고 했다.

AI 솔루션은 단순히 규칙 위반 여부를 확인하는 수준을 넘어, 건강보험심사평가원(심평원)의 삭감 원인과 판단 기준을 학습했다. 일례로 의학적으로는 문제가 없으나 심사 과정에서 필요성 결여로 삭감될 가능성이 높은 처방에 대해서까지 사전에 경고를 보낸다.

의료진은 처방 시점에 실시간으로 삭감 위험이나 진료기록 보완 필요 알림을 받을 수 있어 진료 효율성을 높일 수 있다. 행정적인 측면에서도 진료과별 삭감 원인 분석, 이의신청, 재심사 청구 업무의 성능이 기존 ROI 대비 30% 이상 향상됐다.

기술적으로는 지난 10년간 축적된 심평원의 삭감 사례 데이터 500만건 이상을 학습 데이터로 활용했다. 진료과목과 상병, 행위별 삭감 패턴을 자동으로 파악하는 머신러닝 엔진이다.

김명환 엠시스텍 대표는 "트랜스포머 기반 자연어 처리 기술로 진료기록부의 적정성을 분석하고, 심사위원의 판단 기준을 학습해 삭감 가능성을 정밀하게 예측하도록 설계했다"고 밝혔다.

시스템은 오라클 및 마리아DB를 기반으로 구축돼 처방 입력 0.3초 이내에 검증을 완료하는 고성능 처리가 가능하다. 또한 매월 변경되는 심평원 고시 사항이 자동 업데이트되며, 새롭게 발생하는 삭감 사례를 지속해서 학습해 예측 정확도를 유지하도록 구성됐다.





