사회
일반

경기도-민주노총 경기본부, 노정협의 '첫발'…노동 현안 소통 본격화

이종구기자

입력2026.01.22 17:36

경기도, 민주노총과 노정협의 상견례 개최
고영인 부지사 “노동 안정돼야 경제 성장”

경기도와 민주노총 경기도본부가 22일 경기도의회 중회의실에서 노정협의 상견례를 갖고 상호 신뢰 구축과 소통 강화를 다짐했다.

경기도와 민주노총 경기도본부가 22일 경기도의회 중회의실에서 노정협의 상견례를 갖고 있다. 경기도 제공

이날 행사에는 고영인 경기도 경제부지사를 비롯해 김도형 노동국장 및 관련 부서장, 조귀제 민주노총 경기도본부 부본부장과 민주노총 지역가맹조직대표 등 관계자 30여명이 참석했다.


이날 고 부지사는 인사말을 통해 "노동이 안정되어야 지역경제도 지속적으로 성장할 수 있다"며 "노동 현장의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 노정협의가 중요한 소통 창구 역할을 하기를 기대한다"고 밝혔다.

이어 "상호 입장과 행정 여건을 고려해 실현 가능한 과제부터 단계적으로 논의하고, 형식적 협의가 아닌 실질적 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.


민주노총 경기본부는 이날 ▲공공부문 노동권 보장 ▲안전한 노동환경 조성 ▲취약노동자 지원 확대 등 주요 정책 과제와 현안을 제시했다.


경기도는 협의 과정에서 제기된 의견을 관계 부서에서 검토하고, 정책과 제도 개선에 반영할 수 있는 사항에 대해서는 후속 논의를 이어갈 계획이다.

경기도와 민주노총 경기도본부가 22일 경기도의회 중회의실에서 노정협의 상견례를 갖고 노조 건의사항을 전달하고 있다. 경기도 제공

경기도 관계자는 "이번 상견례를 계기로 노정 간 소통을 강화하고 노동 현장의 다양한 의견이 도정 전반에 균형 있게 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
