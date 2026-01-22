'겨울별미' 무안 겨울숭어축제 24일 개막

은빛 숭어로 즐기는 한겨울 미식

무안겨울숭어축제 포스터. 무안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 무안군이 겨울철 별미 숭어를 주제로 한 '2026 무안겨울숭어축제'를 오는 24일부터 25일까지 이틀간 해제면 주민 다목적센터와 양간다리수산시장 일원에서 개최한다.

무안군 축제추진위원회가 주관하는 이번 축제는 청정 갯벌에서 자란 무안 숭어의 우수성을 알리고, 지역 어업인의 소득 증대와 겨울철 관광 활성화를 도모하기 위해 매년 열리는 대표 겨울 축제다.

축제의 대표 체험 프로그램인 '은빛 숭어를 잡아라'는 뜰채를 이용해 숭어를 직접 잡아보는 체험으로, 13세 미만 어린이를 대상으로 운영된다. 올해는 관람객 참여 폭을 넓히기 위해 성인도 참여할 수 있는 '숭어 맨손 잡기 체험'이 새롭게 마련됐다.

해제면 주민 다목적센터에서는 숭어 초밥과 숭어컵국수 만들기를 체험할 수 있는 '숭어요리 체험 교실'이 토·일요일 각각 4회씩 운영된다. 이와 함께 어린이를 위한 에어바운스와 색칠 놀이 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 진행된다.

특히 올해는 숭어 잡기 체험 횟수를 전년 대비 두 배로 확대하고, 체험 인원도 세 배 이상 늘리는 등 체험 중심의 프로그램을 대폭 강화했다. 숭어요리 체험 교실 역시 기존 6회에서 8회로 확대 운영된다.

이 밖에도 숭어 신발 던지기, 사방치기 게임 등 다양한 참여형 프로그램이 마련돼 남녀노소 누구나 즐길 수 있도록 구성됐다.

행사장 내 구이터에서는 양간다리수산시장에서 구입한 싱싱한 숭어와 굴을 즉석에서 구워 먹을 수 있으며, 먹거리 쉼터를 조성해 겨울철 별미를 즐길 수 있는 공간을 제공한다.

숭어요리 판매존에서는 숭어까스, 숭어 어탕국수, 숭어회 덮밥 등 다양한 숭어요리가 선보인다. 새마을부녀회 로컬 음식점에서는 호박죽과 감태전 등 지역 향토 음식도 함께 판매된다. 또한 고구마, 지주식 김, 감태, 장어 등 무안의 농수산물을 한자리에서 만날 수 있는 판매존도 운영된다.

박문재 무안군 축제추진위원회 위원장은 "무안의 대표 수산물인 숭어를 직접 보고, 잡고, 맛볼 수 있도록 프로그램을 준비했다"며 "이번 축제가 지역 상권에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>