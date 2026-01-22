본문 바로가기
구미교육지원청, 특수교육 현장에서의 안전의식과 위기 대응 능력 강화

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.22 17:49

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 22일 구미 특수교육지원인력 60여명을 대상으로 '2026년 구미 특수교육지원인력 역량 강화 연수회'를 개최했다.


이번 연수는 경상북도교육청 경주안전체험관에서 실시된 현장 연수로 특수교육 현장에서의 안전의식과 위기 대응 능력을 강화하는 체계적인 안전체험 교육프로그램으로 이루어졌다.

현장 연수로 특수교육 현장에서의 안전의식과 위기 대응 능력을 강화하는 체계적인 안전체험 교육프로그램으로 이루어졌다./구미교육지원청 제공

연수회에 참석한 특수교육실무사는 "특수교육대상학생은 장애로 인한 경험의 제한으로 다양한 체험활동이 학교에서 이루어지고 있다. 오늘 연수를 통해 현장학습 시 효과적인 지원인력의 역할을 알게 되었고 위기 상황에서의 현장 대응 능력을 키울 수 있었다" 고 했다.

신운식 특수교육지원센터장은 "앞으로도 다양한 특수교육지원인력 역량 강화 프로그램을 통해 특수교육대상학생의 안전하고 의미 있는 학교생활 지원을 위해 노력하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

