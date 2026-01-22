순천시 항공우주산업 정책위원회 개최…5개년 기본계획 본궤도

항공우주산업 로드맵 기반 우주경제 실현 본격화

순천시는 22일, 시청 소회의실에서 '제 3회 순천시 항공우주산업 정책위원회'를 열고 지난해 사업성과와 향후 우주산업 추진계획에 대해 논의했다.

이번 정책위원회는 한국항공우주연구원, KAIST, 한화에어로스페이스 등 국내 우주항공 분야 최고 전문가들이 참가하여, '순천시 항공우주산업 5개년 육성 기본계획'에 발맞춰 2030년까지 우주경제 거점 도약 목표를 재확인하고, 2025년 성과 보고와 2026년 추진계획 심의가 진행됐다.

시는 올해 우주항공 지산학연 거버넌스 구축과 국내 주요 연구기관·대학과의 협력을 통해 전남도, 고흥군과 2026년 방산 클러스터 유치를 위한 협의체를 구성하는 등 남해안 우주산업 벨트의 협력을 주도해 왔다. 또한 순천시 자체 개발 위성인 순천 SAT이 누리호 6호의 부탑재위성으로 최종 선정되며 지자체로는 대전에 이어 두 번째로 누리호에 위성을 발사하는 우주 도시로 자리매김했다.

올해 주요 추진계획으로 순천시는 발사체 성과를 바탕으로 방산과 위성까지 산업 범위를 확장하고, ▲방위산업 클러스터 유치 본격화 ▲위성개발 산업 확대 ▲기업 우주 방산 진출 기반 확대 ▲전략적 파트너십 확대로 항공우주 도시연합강화 등을 설정했다.

시 관계자는 "정책위원회 논의와 기존 항공우주산업 육성 기반을 바탕으로 2026년 순천형 우주산업 생태계 구축 조성에 만반의 준비를 하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>