오세훈 "국힘, 계엄 반성하고 '절윤'해야…한동훈 사과 높이 평가"

22일 채널A '정치시그널' 인터뷰

한 전 총리 판결 두고 "재판부 존중"

버스파업엔 "필수 공익사업장 지정해야"

"국가유산청 실측 응하라" 재차 촉구

오세훈 서울시장이 국민의힘을 향해 "현 지도부가 '절윤', 과거의 잘못된 윤석열 정부의 계엄이라는 선택을 통렬히 반성하고 그것을 전제로 모든 정치 행위를 하는 게 시작이 돼야 한다"고 밝혔다.

오 시장은 22일 오전 채널A '정치시그널' 인터뷰에서 한덕수 전 총리의 1심 판결에 대해 "재판부의 판단은 존중받아야 한다. 계엄은 잘못된 것이라고 우리 당이 다 인정하고 있는 것 아닌가"라며 이같이 말했다.

이어 오 시장은 "그런 의미에서 장동혁 대표의 단식이 계기가 돼서 언젠가 단식이 정리되면 정말 심기일전해서 그동안의 스탠스(자세)에서 모든 것을 정리하고 새롭게 리셋해서 시작해야 한다"고 강조했다.

장 대표 단식 현장에 방문했던 일에 대해서는 "건강을 해칠 수 있는 단식은 지속하지 않는 게 좋겠다고 말씀드렸다"고 설명했다. 그러면서 "(장 대표에게) 보수가 더 커지는 계기가 마련되면 좋겠다고, 어차피 지방선거를 앞둔 시점에 국민적 사랑을 받아야 하는데 지금처럼 강성 지지층에 지나치게 편승하는 노선은 정리하고 중도로 넓은 민심의 바다로 나가면 좋겠다고 말씀드렸다"고 덧붙였다.

한동훈 전 대표의 '당원 게시판 논란' 사과에 대해서는 "어렵게 마음먹고 사과성 멘트를 해주신 건 정말 높이 평가한다"며 "다만 더 전향적인 자세로 당이 화합할 계기를 양쪽이 다 만들어야 한다"고 전했다.

오 시장은 "장 대표의 강성 지지층 위주의 노선에 대해서도 제가 수정이 필요하다 말씀드린 것처럼 한 전 대표도 마찬가지"라며 "가족들이 했더라도 책임이 크고, 그런 의미에서 진심으로 반성하고 화해의 바탕을 마련할 수 있는 노력을 꾸준히 계속해 달라"고 당부했다.

서울시가 최근 마주했던 시정 이슈에 대한 질답도 오갔다. 오 시장은 최장기간 이어졌던 시내버스 파업에 대해 "해법은 준공영제 개편이 아닌 필수 공익사업장 지정에 있다"며 "지하철은 필수 공익사업장이라서 파업해도 전원이 동참하지 못하지만, 버스는 '필수'가 빠진 공익사업장이라 전원 파업할 수 있게 돼 있다"고 했다.

이어 "이런 구조 때문에 (사측의) 협상력이 떨어질 수밖에 없다"며 "노동조합법을 개정해서 (시내버스를) 필수 공익사업장으로 지정해달라고 고용노동부에 요청하고 있는데, 안 해주고 있다"고 토로했다.

서울시가 추진 중인 세운4구역 재개발이 종묘에서 바라보는 경관을 해친다는 논란에는 "실측하자는데 국가유산청이 응하지 않는다"고 지적했다. 오 시장은 "국가유산청이 내세운 경관 시뮬레이션은 과장돼 있다는 게 최근 서울시에서 건물과 같은 높이의 애드벌룬을 띄워서 입증됐는데, 그걸 인정하지 않고 유네스코의 영향 평가만 받으라고 한다"고 비판했다.

그러면서 "애드벌룬은 시뮬레이션이 아니라 실측이다. 국가유산청이 거짓말을 했다는 게 입증이 된 것"이라며 "다시 한번 국가유산청장은 실측에 응하라고 촉구한다"고 했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



