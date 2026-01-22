김재원 국민의힘 최고위원 "TK행정통합 너무 급박…지방선거때 주민투표 총선때 통합단체장 뽑자"

경북을 중심으로 통합 추진

국힘경북도당서 기자 회견

경북도지사 출마가 예상되는 김재원(62) 국민의힘 최고위원은 22일 "대구경북 행정통합이 너무 급박하게 추진되면 나중에 후유증이 남는다"며 "오는 6월 지방선거때는 행정통합 찬반을 묻는 주민투표를 치르고 통합단체장은 2년후 총선때 투표로 뽑자"고 제안했다.

김 최고위원은 이날 오후3시 대구시 수성구 범어동 국민의힘경북도당 사무실에서 기자회견을 열어 "임명직 공무원이라서 민주적 정당성을 갖췄다고 보기도 어려운 김정기 대구시장 권한대행과 이철우 경북지사가 '선통합후협의' 원칙에 따라 일방적으로 행정통합을 추진하고 있다"며 "이렇게 행정통합이 이뤄진다면 경북북부 지역 반발 등 후유증이 만만찮다"고 밝혔다.

김 최고위원은 "오는 6월 지방선거까지 행정통합을 끝내고 통합단체장을 뽑기는 시간적으로 어려워 보인다"며 "이번 지방선거때는 주민투표를 한 뒤 2년 후 총선때 국회의원을 뽑을 때 통합단체장 선거를 함께 하자"고 말했다.

김 최고위원은 "대구경북 행정통합을 하면 경북 북부지역 피해가 적지않다. 북부지역은 더욱 낙후되고 도청이 들어선 신도시에 상가공실, 인구감소 등이 더욱 심해질 수 있다"며 "경북북부 지역 중심으로 대구경북 행정통합이 추진돼야 하고 현재 도청청사를 행정통합 후 통합청사로 활용해야 한다"고 말했다.

김재원 최고위원은 행정고시와 사법고시에 합격해 경북도청과 서울중앙지검 등지에서 근무했고, 정계로 발을 디딘 후에는 3선 국회의원, 대통령실 정무수석을 지냈다. 최고위원을 4차례나 지내 '직업이 최고위원'이라는 별명이 붙어있다.





영남취재본부 구대선 기자



