[포토] 해군해난구조전대, 추운 바다속 힘찬 군가 울려

경남 창원 해군 해난구조전대에서 진행된 SSU 혹한기 내한 훈련에 참가한 심해잠수사들이 혹한의 바다에서 군가를 제창하고 있다.





