오석진 대전교육감 출마예정자, '교육통합' 반대 서명 운동 돌입

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.22 16:52

대전·충남교육감 출마예정자 7명, 차기 지방선거부터 선출해야

오석진·김영진·성광진·이병도·이건표·조기한·진동규 등 7명

오석진 전 대전교육청 교육국장

정부 여당인 더불어민주당 주도 대전·충남 행정통합 특별법에 통합교육감 선출 내용이 담기자 이에 반대하는 움직임이 일고 있다.


대전교육감 출마를 선언한 오석진 전 대전교육청 교육국장은 21일 "교육은 정치와 행정의 부속물이 될 수 없다"면서 교육행정통합 반대 서명에 돌입한다고 밝혔다.

대전지역에서 대전시민을 상대로 한 반대 서명운동은 이번이 처음이다.


오석진 전 국장은 "교육행정 통합이라는 중대한 문제가 대전시민과 충남도민, 그리고 교육 현장의 충분한 의견 수렴은 물론, 사회적 합의 없이 논의되고 있다"면서 "교육은 행정의 한 부서나 효율을 따지는 정책 수단이 아닌 헌법이 직접 보호하는 가치로 우리 사회가 아이들에게 반드시 지켜줘야 할 약속"이라고 강조했다.


그러면서 "교육의 주인인 학부모와 시·도민들이 배제된 교육행정 통합이 결정된다면 그 피해는 고스란히 아이들에게 돌아갈 수밖에 없다"며 "교육은 광역적 효율보다 지역 책임이 중요하고 획일적 기준보다 아이 한 명 한 명의 다양성이 존중돼야 한다"고 주장했다.

교육 통합 반대 서명을 네이버 폼 '대전·충남 교육행정 통합 반대 서명하기'를 통해 참여할 수 있다.


한편 오석진 출마예정자를 포함한 대전·충남교육감 출마예정자 7명은 (김영진·성광진·이병도·이건표·조기한·진동규)은 '통합교육감 선출은 차기 지방선거부터 선출한다'는 부칙을 통합 특례법에 명시할 것을 민주당 대전·충남 통합 및 충청 지역발전특별위원회에 요청한 바 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
