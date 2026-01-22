본문 바로가기
한국맥쿼리, 카이스트 금융전문대학원생에 장학금 지원

이민우기자

입력2026.01.22 16:47

한국맥쿼리가 카이스트 금융전문대학원생들에게 장학금을 지원했다.


22일 한국맥쿼리는 전날 서울 종로 사무실에서 카이스트 경영대학 금융전문대학원과 장학금 전달식을 가졌다고 밝혔다.

이날 한국 맥쿼리는 카이스트 금융전문대학원생 6명에게 각 300만원씩, 총 1800만원을 지원했다.


김용환 한국맥쿼리 대표는 "이번 장학금이 학생들이 글로벌 금융시장에서 경쟁력 있는 전문가로 성장하는 데 의미 있는 발판이 되길 바란다"고 말했다.


최현수 카이스트 금융전문대학원장은 "앞으로도 금융전문대학원은 자산운용, 투자금융, 금융공학, 디지털금융 등 특화된 교육과정을 통해 국제 경쟁력을 갖춘 금융 전문가를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 했다.

김용환 한국맥쿼리대표(오른쪽 두 번째)가 최현수 카이스트 금융전문대학원장(왼쪽 세 번째) 및 금융대학원생 4명과 21일 서울 종로구 사무실에서 장학금 전달식에 참가해 기념촬영을 하고 있다. 한국맥쿼리

김용환 한국맥쿼리대표(오른쪽 두 번째)가 최현수 카이스트 금융전문대학원장(왼쪽 세 번째) 및 금융대학원생 4명과 21일 서울 종로구 사무실에서 장학금 전달식에 참가해 기념촬영을 하고 있다. 한국맥쿼리

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
