"재생에너지도 유연하게 운용"…전력거래소, 준중앙급전제도 도입

3~5월, 9~11월 경부하기에 운영

재생e, 급전지시 따르면 인센티브 지급

온라인 원격제어 성능 갖춰야 참여

LS전선 동해 사업장에 설치 된 태양광 발전 시스템.

전력거래소는 육지 전력 계통의 안정적인 운영을 위해 '재생에너지 준중앙급전 운영제도'를 2026년 봄철부터 본격 시행한다고 22일 밝혔다.

재생에너지 준중앙급전 운영제도는 전력수요가 낮은 봄·가을철 경부하기에 전력 계통을 안정적으로 운영하기 위해 마련된 제도다. 전력거래소의 급전지시를 받지 않던 비중앙 급전 발전기를 경부하기에 한해 급전 운영에 활용하고, 해당 발전기가 제공한 제어 가능 용량에 대해 인센티브를 지급하는 것이 골자다.

이 제도는 지난 2024년 10월 시범 도입됐으며 올해 3월부터는 태양광·풍력 등 재생에너지 발전기까지 참여 범위를 확대해 운영할 예정이다.

구체적인 참여 대상은 계통관리변전소 중 제주와 동해안을 제외한 지역 변전소에 접속된 발전기에 한정된다. 또한 설비용량 20메가와트(㎿)를 초과하는 발전기는 단독으로, 20㎿ 이하는 소규모 전력중개사업자(VPP)를 통해 집합 전력 자원으로 신청할 수 있다.

계통관리변전소란 수용 가능한 접속 용량이 포화된 변전소로, 연계된 발전설비에 대해 출력제어가 상시적으로 일어날 수 있는 곳을 말한다.

제도 운영 기간은 봄·가을철인 3~5월과 9~11월이며, 운영 시간은 평일·휴일 구분 없이 매일 오전 10시부터 오후 5시까지다.

참여를 희망하는 사업자는 전력거래소의 실시간 급전지시에 1분 이내에 응동할 수 있는 온라인 원격제어 성능을 갖춰야 하며, 재생에너지 발전량 예측제도에 의무적으로 참여해야 한다.

김홍근 전력거래소 이사장 직무대행은 "육지 최초로 재생에너지와 집합 전력 자원을 급전 자원화하는 체계를 구축했다는 데 의의가 있다"라며 "미래 전력계통의 주력 자원인 재생에너지가 경직성 자원에서 유연성 급전 자원으로 거듭남으로써, 안정적인 에너지전환 달성에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



