원주시, 반도체 소부장 기업 케이투앤과 공장 증설 투자협약 체결

원주서 창업한 소부장 전문기업

생산 시설 확충해 성장 가속

반도체 산업 수요 대응 선제적 투자

지역 산업 생태계 강화 기대

원주시와 강원특별자치도는 22일 원주시청 7층 투자상담실에서 ㈜케이투앤(대표이사 김병열)과 공장 증설을 위한 투자협약을 체결했다.

원주시와 강원특별자치도는 22일 원주시청 7층 투자상담실에서 ㈜케이투앤(대표이사 김병열)과 공장 증설을 위한 투자협약을 체결하고 있다. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 협약식에는 원강수 시장, 김광래 도 경제부지사, 김병열 ㈜케이투앤 대표이사 등이 참석했다.

케이투앤은 원주시 기업도시에 소재한 소재·부품·장비 전문기업으로, 자산과 고용을 꾸준히 확대하며 기술력과 기업 안정성을 함께 키워온 내실 있는 강소기업이다.

이번 협약을 통해 케이투앤은 기업도시 본사에 106억 원을 투자해 생산 시설을 증설하고 15명을 신규 고용할 예정이다. 원주시는 이 과정에서 기업의 투자가 원활히 이뤄질 수 있도록 행정적·재정적으로 지원할 계획이다.

이번 증설 투자는 원주에서 창업한 케이투앤이 기술 경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어가며 반도체 산업 수요에 선제적으로 대응하기 위해 생산 역량을 강화하는 데 의미가 있다.

특히 본사를 원주에 두고 생산 기반을 유지한 채로 추가 투자를 이어가고 있다는 점에서 지역 산업 생태계에 미치는 파급효과가 클 것으로 기대된다.

이번 증설을 통해 케이투앤은 반도체 핵심 공정에 필요한 소부장 제품의 공급 능력을 한층 강화하고, 용인 반도체클러스터를 비롯한 국내 반도체 산업 전반과의 연계를 확대한다.

원주시는 이번 협약을 계기로 반도체 소부장 기업의 성장을 적극 뒷받침하고, 기업의 성장이 지역의 일자리 창출과 산업 경쟁력 강화로 이어지는 선순환 구조를 만들어 나간다는 방침이다.

특히 2026년 시작과 함께 관내 기업의 공장 증설 투자가 잇따라 이뤄지고 있는 만큼, 이를 바탕으로 올해 유망 기업 유치를 더욱 확대할 계획이다.

원강수 시장은 "원주에서 시작한 기업이 기술력을 바탕으로 국가 핵심 산업과 연결되는 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 "앞으로도 유망 기업들이 지역에 뿌리를 두고 안정적으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>