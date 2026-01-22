본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

과학

MS, 첫 피지컬 AI '로-알파' 공개…"촉각 느끼고 양손 조작도"

이명환기자

입력2026.01.22 16:48

수정2026.01.22 16:49

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

마이크로소프트(MS)가 첫 로보틱스 모델을 내놓고 피지컬 인공지능(AI) 시장 공략에 힘을 싣는다.


MS 리서치는 22일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 로보틱스 모델 '로-알파'(Rho-alpha)를 공개했다. MS에 따르면 이 모델은 비전언어모델(VLM)인 '파이'(Phi) 시리즈를 기반으로 제작됐다.

로-알파.

로-알파.

AD
원본보기 아이콘

함께 공개된 영상에서는 로-알파가 탑재된 로봇이 자연어 명령해 반응해 동작을 수행하는 모습이 담겼다. '위쪽 스위치를 켜라' 등의 자연어 요청을 받은 로-알파는 상황을 분석한 뒤 요청 내용을 그대로 수행했다.


로-알파는 촉각을 인식할 수 있다는 데 더해 자연어를 기반으로 로봇이 양손 조작을 할 수 있다는 특징이 있다. MS 리서치는 "기존 VLA에서 일반적으로 사용하는 인지 및 학습 모달리티의 범위를 넘어 확장했다"면서 로-알파를 기존 비전언어행동(VLA) 모델의 한계를 넘어선 'VLA+' 모델로 정의했다


로-알파는 촉각 센싱을 접목해 로봇이 촉각을 느끼고 판단할 수 있도록 했다. 촉각 피드백을 통해 로봇이 물체의 접촉 상태를 감지하고 보다 섬세한 조작이 가능하다는 설명이다.

복잡한 양손 작업을 수행할 수 있는 점도 특징이다. MS 리서치는 "로-알파는 자연어 명령을 기반으로 로봇이 양손 조작을 수행할 수 있도록 정교한 제어 신호로 변환한다"면서 "로봇이 비구조화된 환경에서 자율적으로 작동할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다"고 언급했다.


로봇이 동작 과정에서 오류를 범하는 경우, 피드백을 통해 보강 학습을 할 수도 있다. MS 리서치는 "사용자는 3D 마우스와 같은 직관적인 장치로 로봇의 동작을 바로잡을 수 있다"면서 "로-알파는 시스템 작동 중에도 사용자의 교정 피드백을 지속적으로 학습할 수 있다"고 설명했다.


애슐리 로렌스 MS 리서치 액셀러레이터 부사장 겸 매니징 디렉터는 "피지컬 AI는 생성형 모델이 언어와 시각 처리 영역을 혁신했듯 로보틱스 분야를 재정의할 것"이라며 "물리적 시스템을 대상으로 한 VLA 모델의 등장은 로봇이 복잡하고 정해지지 않은 덜 구조화된 환경에서도 인간과 함께 자율적으로 인지하고 추론하며 행동할 수 있도록 지원하고 있다"고 설명했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 트럼프 밈코인 "대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개

박근혜 한마디에…장동혁 단식 중단

왜 그렇게 나가나 했더니…서학개미 2800만원씩 벌었네

새로운 이슈 보기