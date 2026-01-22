땡큐 '농활'… 농협중앙회 부산본부, 국립부경대에 1000만원 기부

'농활'에 감사해요.

농협중앙회 부산본부가 국립부경대학교(총장 배상훈)에 발전기금 1000만원을 쾌척했다.

국립부경대는 22일 오후 대학본부 3층 접견실에서 농협중앙회 부산본부(본부장 이수철)와 발전기금 전달식을 진행했다.

이수철 농협중앙회 부산본부장은 이날 배상훈 총장에게 발전기금 1000만원을 전달했다. 이수철 본부장은 "농촌 일손 돕기 활성화에 앞장서주시는 데 감사드리며 사회에 공헌하는 훌륭한 인재를 양성하는 데 보탬이 되길 바란다"고 말했다.

국립부경대와 농협중앙회 부산본부는 해마다 대학생 농촌봉사활동 프로그램을 공동으로 진행하며 농촌 발전과 지원에 힘쓰고 있다.

앞서 두 기관은 2024년 농촌사회공헌 활동 프로그램 개발과 추진을 위해 기관 간 상호협력 업무협약을 맺었다.

영남취재본부 김용우 기자



