무안군번영회, 광주·전남 통합 '무안 위상 보장'촉구

인구감소·공무원 인력 대도시 쏠림 우려

무안군번영회가 성명서를 통해 광주전남 통합을 통한 도청소재지인 무안군의 위상보장을 촉구했다. 정승현 기자 AD 원본보기 아이콘

전남 무안군의 민간단체가 광주·전남 행정통합 논의 과정에서 전라남도청 소재지로서의 행정적 위상과 기능을 명확히 보장할 것을 촉구하고 나섰다.

번영회는 22일 성명서를 내고 "광주시와 전라남도의 행정통합 논의가 본격화되고 있으나, 도청 소재지인 무안군의 위상과 역할에 대한 명확한 보장 없이 논의가 진행되고 있다"고 밝혔다.

번영회는 도청이 특정 지역을 위한 시설이 아니라 전라남도 전체의 균형발전과 행정 효율성을 고려해 조성된 공적 자산이라는 점을 강조했다.

그동안 군은 도청 소재지의 역할과 책임을 충실히 수행해 왔음에도, 현재의 통합 논의에서는 행정적 지위와 기능, 미래 역할에 대한 충분한 설명과 사회적 합의가 이뤄지지 않고 있다고 지적했다.

번영회는 이러한 상황이 무안군민뿐 아니라 전남도민 전체의 의사가 충분히 반영되지 않은 상태에서 정책이 추진되고 있음을 의미한다고 주장했다. 특히 통합이 지역 경쟁력 강화와 주민 삶의 질 향상을 목표로 한다면, 도청 소재지의 지위 약화나 행정 기능 축소에 대한 우려 해소가 선행돼야 한다고 강조했다.

또한 행정통합으로 인해 인구 감소와 공무원 인력의 대도시 쏠림 현상이 발생할 경우, 지역경제 침체와 지역 공동화 등 부정적 파급 효과가 우려된다고 밝혔다. 번영회는 "무안군의 위상이 흔들리는 것은 곧 전라남도 전체의 행정적 근간이 흔들리는 문제"라고 지적했다.

이에 번영회는 성명을 통해 ▲광주·전남 행정통합 논의 과정에서 전라남도청 소재지인 무안군의 행정적 지위와 기능을 명확히 보장할 것 ▲도청의 역할과 기능 변화에 대해서는 충분한 검토와 공론화, 의견 수렴을 거쳐 투명하게 추진할 것 ▲통합 이후에도 도청 소재지가 형식적 지위에 그치지 않도록 공공기관 이전과 핵심 행정 기능의 합리적 배치 등 실효성 있는 대책을 제시할 것 ▲전라남도청사를 광주·전남특별시장의 집무실로 활용하는 방안 등과 관련해 공무원의 신분과 근무지, 승진, 처우가 부당하게 침해되지 않도록 명확한 보호 대책을 마련할 것을 요구했다.

번영회는 "일방적인 통합 추진으로 도청 소재지의 위상이 훼손되는 상황은 결코 용납할 수 없다"며 "무안군민의 목소리를 외면하지 말고, 도청 소재지로서 무안군이 흔들림 없는 행정 중심지로 기능할 수 있도록 구체적인 방안을 조속히 제시하라"고 촉구했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



