새해 급등장 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

