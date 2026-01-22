광주시, 마을 세무사 위촉…취약계층·소상공인 무료 세무 상담 지원

경기 광주시는 22일 시장실에서 방세환 시장과 마을 세무사 등 관계자가 참석한 가운데 '제6기 마을 세무사' 위촉식을 개최했다.

방세환 광주시장이 22일 시장실에서 마을 세무사 등 관계자가 참석한 가운데 '제6기 마을 세무사' 위촉식을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 위촉된 제6기 마을 세무사는 경은희 세무사, 이은형 세무사, 박정준 세무사, 심상미 세무사 등 4명으로 오는 2027년 12월 31일까지 2년간 활동하게 된다.

마을 세무사 제도는 세무사의 재능기부를 통해 취약계층과 영세사업자, 소상공인 등 세무 상담이 필요한 주민에게 무료 세무 상담 서비스를 제공하는 제도다. 국세와 지방세 전반에 대한 상담이 가능하며 세무 접근성이 낮은 시민들의 부담을 덜기 위해 운영되고 있다.

주요 상담 내용은 지방세 및 국세 관련 일반 상담과 지방세 불복 청구 지원 등으로 신고서 작성이나 신고 대행 업무는 제외된다. 또한, 일정 금액 이상의 재산을 보유한 경우에는 상담이 제한될 수 있다.

무료 세무 상담을 희망하는 시민은 광주시청 홈페이지를 통해 마을 세무사 명단과 연락처를 확인할 수 있다. 1차 상담은 전화, 팩스, 전자우편 등을 활용한 비대면 방식으로 진행되며 추가 상담이 필요한 경우 담당 세무사와 대면 상담도 가능하다.

방세환 시장은 "마을 세무사 제도를 통해 세금 문제로 어려움을 겪는 주민들이 보다 쉽게 전문적인 도움을 받을 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 주민 생활에 실질적인 도움이 되는 세무 행정을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



