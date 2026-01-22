본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

광주시, 마을 세무사 위촉…취약계층·소상공인 무료 세무 상담 지원

이종구기자

입력2026.01.22 15:40

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 광주시는 22일 시장실에서 방세환 시장과 마을 세무사 등 관계자가 참석한 가운데 '제6기 마을 세무사' 위촉식을 개최했다.

방세환 광주시장이 22일 시장실에서 마을 세무사 등 관계자가 참석한 가운데 '제6기 마을 세무사' 위촉식을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장이 22일 시장실에서 마을 세무사 등 관계자가 참석한 가운데 '제6기 마을 세무사' 위촉식을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번에 위촉된 제6기 마을 세무사는 경은희 세무사, 이은형 세무사, 박정준 세무사, 심상미 세무사 등 4명으로 오는 2027년 12월 31일까지 2년간 활동하게 된다.


마을 세무사 제도는 세무사의 재능기부를 통해 취약계층과 영세사업자, 소상공인 등 세무 상담이 필요한 주민에게 무료 세무 상담 서비스를 제공하는 제도다. 국세와 지방세 전반에 대한 상담이 가능하며 세무 접근성이 낮은 시민들의 부담을 덜기 위해 운영되고 있다.

주요 상담 내용은 지방세 및 국세 관련 일반 상담과 지방세 불복 청구 지원 등으로 신고서 작성이나 신고 대행 업무는 제외된다. 또한, 일정 금액 이상의 재산을 보유한 경우에는 상담이 제한될 수 있다.


무료 세무 상담을 희망하는 시민은 광주시청 홈페이지를 통해 마을 세무사 명단과 연락처를 확인할 수 있다. 1차 상담은 전화, 팩스, 전자우편 등을 활용한 비대면 방식으로 진행되며 추가 상담이 필요한 경우 담당 세무사와 대면 상담도 가능하다.


방세환 시장은 "마을 세무사 제도를 통해 세금 문제로 어려움을 겪는 주민들이 보다 쉽게 전문적인 도움을 받을 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 주민 생활에 실질적인 도움이 되는 세무 행정을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' [K웨이브 3.0]⑩ "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개

박근혜 한마디에…장동혁 단식 중단

왜 그렇게 나가나 했더니…서학개미 2800만원씩 벌었네

새로운 이슈 보기