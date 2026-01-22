유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스
코스닥, 19.06P 오른 970.35 마감(2%↑)
2026년 01월 22일(목)
난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다
"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' [K웨이브 3.0]⑩
"한국 시장서 5000원인데?"…630만원짜리도 등장, 해외 명품들 너도나도 K핫템 선보여
'탄핵 후 첫 국회 방문' 박근혜 "단식 멈추라"…장동혁 "더 긴 싸움 위해 중단"
코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는
가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개