본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

경기일반

매킬로이 "PGA 투어와 LIV 골프 통합 쉽지 않다"

노우래기자

입력2026.01.22 15:16

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

히어로 두바이 데저트 클래식서 입장 표명
2023년 합병 선언 이후 지지부진한 움직임
"한쪽이 양보하는 장면은 상상하기 어렵다"

세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 미국프로골프(PGA) 투어와 LIV 골프의 통합에 부정적인 입장을 드러냈다.


매킬로이는 21일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 DP월드투어 히어로 두바이 데저트 클래식 공식 기자회견에 참석해 "PGA 투어와 LIV 골프가 다시 통합하기에는 너무 멀리 떨어졌다"며 "지금은 통합을 상상하기 어려운 상황"이라고 솔직하게 말했다.

로리 매킬로이는 PGA 투어와 LIV 골프 합병에 대해 부정적인 의견을 나타냈다. EPA연합뉴스

로리 매킬로이는 PGA 투어와 LIV 골프 합병에 대해 부정적인 의견을 나타냈다. EPA연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

PGA 투어는 사우디아라비아 자본이 후원하는 LIV 골프가 2022년 출범한 이후 팽팽한 대립을 이어왔다. LIV 골프가 PGA 투어 정상급 선수들을 빼내 가면서 PGA 투어는 LIV 골프로 옮긴 선수들의 대회 출전을 금지하는 방법으로 맞서왔다. 이후 LIV 골프 출범 1년 만인 2023년 6월 두 단체는 전격 합병을 선언했으나 이후 2년 반이 넘도록 실질적인 통합 움직임은 거의 없는 것이 사실이다.

최근 LIV 골프에서 뛰던 브룩스 켑카(미국)가 PGA 투어로 복귀하는 등 두 단체가 하나로 합칠 기미는 좀처럼 보이지 않는다. '골프광'인 도널드 트럼프 미국 대통령도 지난해 "두 단체 통합 협상은 러시아와 우크라이나 전쟁 종전 협상보다 더 복잡하다"고 말했을 정도다.


LIV 골프 출범 초기에 LIV 골프에 부정적인 견해를 적극적으로 밝혔던 매킬로이는 "두 단체 통합 협상 과정에서 한쪽이 양보하는 장면은 상상하기 어렵다"며 "이상적인 통합은 양쪽이 모두 승리했다고 느껴야 하지만, 현실적으로 그렇게 되기는 쉽지 않다"고 진단했다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' [K웨이브 3.0]⑩ "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개

"절대 비밀"…女학생에 'A+' 준 교수의 수상한 톡

박근혜 한마디에…장동혁 단식 중단

왜 그렇게 나가나 했더니…서학개미 2800만원씩 벌었네

새로운 이슈 보기