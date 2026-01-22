속초시, 산불 대응 민관군 협력체계 구축…선제 대응 태세 강화

속초시, 10개 민관군 업무협약 체결

예방·초기 진화·대피 체계적 역할 분담

감시원 조기 배치 등 발 빠른 대응 태세

강원도 속초시가 민·관·군이 모두 참여하는 역대 최대 규모의 산불 대응 협업 체계를 구축하고 '산불 발생 제로화'를 위한 총력 대응에 나선다.

속초시가 22일 시청 상황실에서 10개 기관·단체가 참여한 가운데'2026년 산불 예방 민·관·군 업무협약'을 체결하고 있다. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

속초시는 22일 시청 상황실에서 10개 기관·단체가 참여한 가운데 '2026년 산불 예방 민·관·군 업무협약'을 체결했다. 협약은 속초시가 주최했으며, 속초경찰서·속초소방서·양양국유림관리소·설악산국립공원사무소·제22보병사단·지역자율방재단·자율방범대·의용소방대·통장연합회가 참여해 뜻을 모았다.

참여 기관·단체는 이날 협약식을 통해 역할을 명확히 하고 산불 예방 활동부터 초기 진화, 주민 대피 및 피해 최소화까지 현장 중심의 공동 대응체계를 구축하기로 했다.

협약에 따라 속초시는 산불 예방·진화, 산불비상대책본부 상황실 운영, 산불현장 통합 지휘본부 설치 등 산불의 예방과 진화를 총괄한다. 속초경찰서와 속초소방서는 순찰 활동 강화, 교통 통제 및 주민 대피 지원, 피해지역 치안유지, 초기 진화, 소방헬기 투입, 인명구조 및 응급환자 이송 등의 역할을 맡고, 양양국유림관리소와 설악산국립공원사무소는 관할 지역 산불 예방 활동 강화, 탐방로 통제·점검, 산림청 진화 헬기 투입을 담당한다. 제22보병사단은 산불 발생 시 병력 및 장비(군용 헬기 등) 지원, 이재민 구호 지원 등을 맡는다.

민간단체의 역할도 강화된다. 자율방재단·자율방범대·의용소방대·통장연합회의 4개 단체는 주야간 순찰 활동 강화, 주민 홍보와 대피 지원 등의 분야에서 협력체계를 구축하기로 했다. 각 단체 회원들의 활동을 통해 더욱 촘촘한 예방·대응이 가능해질 것으로 기대된다.

한편, 시는 건조한 날씨가 이어짐에 따라 산불비상대책본부 상황실을 1월 1일부터 조기 운영하고 있다. 산불전문예방진화대 35명이 활동 중이며, 당초 2월부터 투입될 예정이던 산불예방 감시원 100명은 산불 위험이 커지는 기상 여건을 고려해 일주일 앞당겨 1월 26일부터 조기 배치해 선제적인 대응을 펼친다.

현재 시 관내에는 산불 감시탑 3개소와 감시초소 37개소가 있다. 무인 감시카메라 7대도 운영 중이며 올해부터는 드론을 통해 산불을 감시하는 '드론감시원' 2명도 새롭게 배치돼 더욱 체계적인 감시 활동을 진행한다. 또한, 산불 초동 진화를 위한 속초·고성·양양 3개 시군 공동 임차헬기가 1월 19일부터 조기 배치되어 운영 중이다.

시는 협약과 감시원 조기 배치, 장비 운용 등으로 선제적 대응태세 구축으로 산불 발생을 방지하고 발 빠른 공동 초기 대응을 통해 진화 골든타임을 확보하며 대형산불을 사전에 차단해 시민의 생명과 재산을 지킨다는 방침이다.

이병선 속초시장은 "산불은 예방이 가장 중요한 재난으로 행정기관뿐 아니라 군과 지역사회가 함께 힘을 모으는 협력체계 구축이 필수"라고 강조하며 "이번 협약을 계기로 현장에서 더욱 신속하고 효과적으로 산불에 대응할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>