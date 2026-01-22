한파 속 맨몸바다 입수…해군, SSU 혹한기 훈련 실시

해군은 오는 23일까지 진해 군항 일대에서 혹한기 내한 훈련을 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 훈련엔 해군 특수전 전단 해난구조전대(SSU) 소속 심해잠수사 70여명이 참가했다. 해군 해난구조전대는 해상 인명구조, 침몰 선박 수색 및 인양, 조난 수상함·잠수함 구조 등 국가적 차원의 해양 재난 현장에서 임무를 수행하는 특수부대다.

훈련에 참여한 심해잠수사들은 훈련 1일 차인 지난 20일 진해 군항 인근 해상에서 스쿠버(SCUBA) 숙달 훈련을 했다. 이어 21~22일엔 이번 훈련의 핵심인 '철인 중대 선발경기'를 진행했다. 1차 선발경기는 심해잠수사들이 표면공급잠수체계(SSDS) 장비를 착용하고 파이프 분해 및 조립을 비롯해 저시정 수중상황에서 매듭 묶기 등을 하며 수중에서 직면할 수 있는 다양한 상황대처 능력을 숙달하는 데 중점을 뒀다.

2차 선발경기는 중대별 팀워크 평가로 이어졌다. 심해잠수사들은 16개 동작으로 구성된 SSU 특수체조를 시작으로 단체 달리기(5㎞), 고무보트 패들링(2.5㎞), 오리발 바다 수영(1㎞) 등 3개 종목에 대한 중대별 기록경쟁을 한다. 철인 중대에는 우승명패와 상금, 표창 등이 수여된다.

심해잠수사들은 혹한기 내한 훈련의 마지막 날인 23일엔 장거리 단체 달리기(20㎞)를 하며 체력을 단련하고, 바다 맨몸입수를 한다. 박영남 해군 특수전전단 구조작전대대장(중령)은 "해군 심해잠수사들은 혹한기 작전 환경에서도 즉각 투입이 가능한 수준의 체력과 정신력, 그리고 전문성을 갖추고 있다"며 "실전과 같은 강도 높은 훈련을 통해 바다에서 국민의 생명과 전우의 안전을 지킬 수 있도록 쉼 없는 담금질을 이어갈 것"이라고 말했다.





